Ресторанний комплекс побудований з деревини
Зазначають, що Харків зазнав чергового ракетного удару по цивільній інфраструктурі. Одна з ворожих ракет влучила у ресторанний комплекс, що у Київському районі міста.
Увага 3 вересня росіяни завдали понад 10 ракетних та 24 авіаударів по військових та цивільних об'єктах
У ДСНС зауважили, що усі забудови у цьому ресторанному комплексі були побудовані з деревини, тому відразу після вибуху виникла пожежа, яка охопила майже всю територію комплексу.
Масштаби пожежі
Горіли 2 основні будівлі та літній павільйон на загальній площі 2200 квадратних метра. До ліквідації пожежі задіяні 8 пожежних автоцистерн, пожежно-рятувальний автомобіль першої допомоги та близько 50 осіб особового складу ДСНС,
– йдеться у повідомленні.
Передусім рятувальники намагались унеможливити подальше розповсюдження вогню на сусідні забудови та лісовий масив. О 02:47 їм вдалось локалізувати пожежу. Наразі тривають роботи щодо її остаточної ліквідації.
Коротко про удар росіян
На місці події виявили 2 вирви у землі. Правоохоронці вилучили уламки ракет комплексу С-300.
Попередньо, окупанти випустили ракету С-300 з території бєлгородської області росії.
Закладом відпочинку володів один з найбагатших українців за версією українського Forbes Микола Удянський. За словами самого підприємця, на території комплексу перебував рідний дядько та його друг.
Наслідки обстрілу Харкова / Фото Сергія Болвінова
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