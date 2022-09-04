Ресторанний комплекс побудований з деревини

Зазначають, що Харків зазнав чергового ракетного удару по цивільній інфраструктурі. Одна з ворожих ракет влучила у ресторанний комплекс, що у Київському районі міста.

Увага 3 вересня росіяни завдали понад 10 ракетних та 24 авіаударів по військових та цивільних об'єктах

У ДСНС зауважили, що усі забудови у цьому ресторанному комплексі були побудовані з деревини, тому відразу після вибуху виникла пожежа, яка охопила майже всю територію комплексу.

Масштаби пожежі

Горіли 2 основні будівлі та літній павільйон на загальній площі 2200 квадратних метра. До ліквідації пожежі задіяні 8 пожежних автоцистерн, пожежно-рятувальний автомобіль першої допомоги та близько 50 осіб особового складу ДСНС,

– йдеться у повідомленні.

Передусім рятувальники намагались унеможливити подальше розповсюдження вогню на сусідні забудови та лісовий масив. О 02:47 їм вдалось локалізувати пожежу. Наразі тривають роботи щодо її остаточної ліквідації.

Коротко про удар росіян

На місці події виявили 2 вирви у землі. Правоохоронці вилучили уламки ракет комплексу С-300.

Попередньо, окупанти випустили ракету С-300 з території бєлгородської області росії.

Закладом відпочинку володів один з найбагатших українців за версією українського Forbes Микола Удянський. За словами самого підприємця, на території комплексу перебував рідний дядько та його друг.

Наслідки обстрілу Харкова / Фото Сергія Болвінова

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