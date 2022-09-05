Про втечу тигра з України стало відомо 3 вересня. Невдовзі звіра зафіксувала камера за 5 кілометрів від словацького села Брезовець.

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Походження смугастої тварини

Відомо, що тигр втік із домашнього розведення одного з жителів села Стричава на Закарпатті. Однак на Захід України звір вимушено переїхав зі сходу держави через бойові дії.

Це підтвердив директор адміністрації Полонинського національного парку Мирослав Бураль. Також він розповів, що тварина звикла до уваги людей.

Тож ми вже знаємо, що це за особина (тигр). Це дитинча кількох місяців. Звіра тримали на розведенні у вольєрі, куди до нього ходили часто фотографуватися сім'ями з дітьми, тому він звик до присутності людей,

– зазначив Бураль.

Переполох через смугастика

Незабаром після втечі стало відомо, що тигр попрямував до села Уліч. На сторінці у фейсбуці поселення з'явились оперативні повідомлення від місцевої влади зі закликом до місцевих жителів бути обережними.

Повідомляємо, що біля села пересувається тигр, який втік із зоопарку в Україні. Просимо бути пильними та обмежити пересування за межами домівок. Побачивши тварину, телефонуйте в поліцію або селищному голові,

– йдеться в пості.

Штраф за розстріл тварини

І українська, і словацька сторони заявили, що вбивство тигра є неприпустимим і каратиметься законом. Звір є у списку CITES – це міжнародна конвенція, що регулює торгівлю дикими видами флори і фавни, – тому словацька поліція попросила мешканців, якщо вони зустрінуться з смугастиком, не вдаватися до ризикових дій.

Також про штраф за кривду тварині повідомив, уже згаданий раніше, Мирослав Бураль.

Куди звертатися, зустрівшись з тигром

Попри те що, за даними камер, тигр на території Словаччини, у будь-який момент він може повернутись в Україну. Жителям Закарпаття, якщо вони побачать звіра, варто набрати номер: 0911 011 382.