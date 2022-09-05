О бегстве тигра из Украины стало известно 3 сентября. Вскоре зверя зафиксировала камера в 5 километрах от словацкого села Брезовец.

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Происхождение полосатого животного

Известно, что тигр сбежал из домашнего разведения одного из жителей села Стричава на Закарпатье. Однако на Запад Украины зверь вынужденно переехал с востока государства из-за боевых действий.

Это подтвердил директор администрации Полонинского национального парка Мирослав Бураль. Также он рассказал, что животное привыкло к вниманию людей.

Так что мы уже знаем, что это за особь (тигр). Это детеныш нескольких месяцев. Зверя держали на разведении в вольере, куда к нему ходили часто фотографироваться семьями с детьми, поэтому он привык к присутствию людей.

– отметил Бураль.

Переполох из-за полосатика

Вскоре после бегства стало известно, что тигр направился в деревню Улич. На странице в фейсбуке поселения появились оперативные сообщения от местных властей с призывом к местным жителям быть осторожными.

Сообщаем, что возле села передвигается сбежавший из зоопарка в Украине тигр. Просим быть бдительными и ограничить передвижение вне домов. Увидев животное, звоните в полицию или поселковому главе,

– говорится в посте.

Штраф за расстрел животного

И украинская, и словацкая стороны заявили, что убийство тигра недопустимо и будет караться законом. Зверь есть в списке CITES – это международная конвенция, регулирующая торговлю дикими видами флоры и фауны – поэтому словацкая полиция попросила жителей, если они встретятся с полосастиком, не прибегать к рисковым действиям.

Также о штрафе за причинение вреда животному сообщил, уже упомянутый ранее, Мирослав Бураль.

Куда обращаться, встретившись с тигром

Несмотря на то, что, по данным камер, тигр на территории Словакии, в любой момент он может вернуться в Украину. Жителям Закарпатья, если они увидят зверя, следует набрать номер: 0911 011 382.