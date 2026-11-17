Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

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Речь идет о сети NSA Net, которую сотрудники АНБ используют для внутреннего обмена секретной информацией. В настоящее время ведомство пытается установить масштабы проблемы и выяснить, что именно привело к прекращению ее работы.

По словам источников телеканала, из-за сбоя в АНБ ввели поэтапный график прибытия персонала на работу. В то же время пока нет признаков того, что инцидент стал следствием кибератаки.