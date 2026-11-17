Про це повідомляє CNN із посиланням на людей, обізнаних із ситуацією.

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Йдеться про мережу NSA Net, яку співробітники АНБ використовують для внутрішнього обміну секретною інформацією. Наразі відомство намагається встановити масштаби проблеми та з'ясувати, що саме спричинило припинення її роботи.

За словами джерел телеканалу, через збій в АНБ запровадили поетапний графік прибуття персоналу на роботу. Водночас наразі немає ознак того, що інцидент став наслідком кібератаки.