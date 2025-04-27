Детали относительно его личности пока не разглашают. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.
Смотрите также Келлог в значительной степени отстранен от переговоров с Россией, – СNN
Что известно о краже сумки министра внутренней безопасности США
Для безопасности наших агентов и офицеров мы не можем пока подтвердить или прокомментировать эту информацию. В случае предъявления уголовных обвинений Департамент внутренней безопасности предоставит публичную информацию в соответствии с установленными процедурами,
– заявил представитель Секретной службы Энтони Гуглиелми.
Ранее CNN сообщали, что камеры наблюдения ресторана The Capital Burger зафиксировали, как подозреваемый целенаправленно подошел к Ноэм, обратив внимание на ее сумку.
По словам источника, подозреваемый был одет в темную одежду. Он сел спиной к Ноэм за соседним столиком, левой ногой подвинул ее сумку, после чего оглянулся вокруг, прикрыл сумку своей курткой и покинул помещение.
Также сообщается, что в ресторане вместе с Ноем, которая обедала с семьей, находились сотрудники Секретной службы. Собеседник не уточнил, сколько именно агентов ее сопровождали и где именно они находились.
21 апреля Кристи Ноэм заявила, что вечером 20 апреля ее ограбили в одном из ресторанов в центре Вашингтона.
CNN сообщал, что подозреваемый похитил водительские права Ноэм, лекарства, ключи от квартиры, паспорт, пропуск в здание Министерства внутренней безопасности, косметичку, чистые чеки и примерно 3 тысячи долларов наличными.