Испытание гиперзвуковой ракеты США

Отмечается, что испытание прошло еще 14 мая. А саму ракету запустили из стратегического бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress.

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В тесте участвовали 419 летно-испытательная эскадрилья и Global Power Bomber Combined Test Force на базе ВВС Эдвардс в Калифорнии.

После отделения от самолета, двигатель ракеты-носителя ARRW работал в течение ожидаемого времени, достигнув гиперзвуковой скорости, что в пять раз превышает скорость звука.

Это было большим достижением команды ARRW для оружейного предприятия и наших ВВС. Настойчивость, опыт и преданность команде были ключевыми для преодоления проблем в прошлом году. Мы готовы развивать то, чему научились, и продолжать продвигать гиперзвук вперед,

– сказал Генерал Хит Коллинз, исполнительный директор программы ВВС по оружию.

Что известно о ракете ARRW

Это гиперзвуковая, твердотопливная ракетная система, разработанная компанией Lockheed Martin,

Он создается для вооружения В-52Н и В-1В: каждый борт способен нести четыре ракеты.

Боеголовка может быть как ядерной, так и неядерной (предположительно на основе PBXN-110). По данным ВВС США, ракета должна лететь на расстояние до 1600 км и уметь развивать скорость боевого блока 6,5 – 8 махов.

Россия уже использовала в Украине гиперзвуковые ракеты

США – не единственная страна, занимающаяся разработкой гиперзвукового оружия, скорость и маневренность которого усложняют его отслеживание и перехват.

Американские военные чиновники заявляли об использовании Россией гиперзвуковых ракет во время боевых действий на территории Украины, а также проведении испытаний гиперзвукового оружия Китаем.

Министерство иностранных дел КНР в октябре опровергло сообщение о подобных испытаниях.

Санкции привели к тому, что в Россию перестали поставлять 133 электронных компонента гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал", производимых в США, Японии и Украине. Поэтому в ближайшее время программа разработки этих ракет может обратиться.

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