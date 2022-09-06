В США похитили внучку миллиардера во время пробежки

Также местная полиция обнаружила ее разбитый телефон и бутылку с водой. Семья похищенной назначила вознаграждение за информацию о ее возможном местонахождении в размере 50 000 долларов.

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Как сообщается, Флетчер около 4:30 утра в пятницу пробежался в фиолетовых беговых шортах и розовом топе, когда нападавшие в темном внедорожнике подъехали и насильно затолкали ее в машину.

Мы с нетерпением ждем безопасного возвращения Элизы и надеемся, что эта награда поможет полиции задержать тех, кто совершил это преступление,

– указано в заявлении ее семьи.

Пока Элизу Флетчер не нашли. Следователи и офицеры полиции Мемфиса вместе с местными и федеральными партнерами продолжают ее поиски.

Справка. Элиза Флетчер – наследница компании, основанной миллиардером Джозефом Оргиллом Orgill Inc., которая занимается дистрибуцией и розничными услугами. Фирма обслуживает более 11 тысяч розничных хозяйственных и фермерских магазинов, а также дилеров пиломатериалов на территории США, Канады и еще 50 стран. Годовой объем продаж – 3 миллиарда долларов. Подозреваемый был задержан

Полиция Мемфиса вскоре после угона нашла автомобиль, но вместо пропавшей женщины в салоне обнаружили подозреваемого – 38-летнего Клеота Абстона. Его обвинили в похищении людей при особо обременительных обстоятельствах и фальсификации доказательств.

Согласно свидетельству под присягой, ДНК, извлеченная из пары босоножек, найденных вблизи места, где, как считают органы, была похищена Флетчер, помогли следователям идентифицировать и арестовать Абстона.



Подозреваемый Клеот Абстон / Фото AP

Следователи изъяли видеозаписи с камер наблюдения, снятые в местном театре за день до исчезновения Флетчер. На тех кадрах – Абстон якобы обут в ту же пару сандалий Champion, которая была найдена на месте преступления.

Записи мобильных телефонов также показывают, что Абстон был на месте во время похищения Элизы в пятницу утром.

Кроме того, согласно свидетельским показаниям, Абстона видели в доме его брата после похищения – он вел себя странно, чистил салон своего внедорожника и стирал одежду в раковине.