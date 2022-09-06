У США викрали онуку мільярдера під час пробіжки

Також місцева поліція виявила її розбитий телефон та пляшку з водою. Сім'я викраденої призначила винагороду за інформацію про її можливе місцеперебування у розмірі 50 000 доларів.

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Як повідомляється, Флетчер близько 4:30 ранку в п'ятницю мала пробіжку в фіолетових бігових шортах і рожевому топі, коли нападники в темному позашляховику під'їхали та силоміць заштовхали її в машину.

Ми з нетерпінням чекаємо на безпечне повернення Елізи й сподіваємося, що ця нагорода допоможе поліції затримати тих, хто вчинив цей злочин,

– йдеться в заяві її родини.

Наразі Елізу Флетчер не знайшли. Слідчі та офіцери поліції Мемфіса разом з місцевими та федеральними партнерами продовжують її пошуки.

Довідка. Еліза Флетчер – спадкоємиця компанії, заснованої мільярдером Джозефом Оргіллом Orgill Inc., яка займається дистрибуцією та роздрібними послугами. Фірма обслуговує понад 11 тисяч роздрібних господарських та фермерських магазинів, а також дилерів пиломатеріалів на території США, Канади та ще 50 країн. Річний обсяг продажів – 3 мільярди доларів.

Підозрюваного затримали

Поліція Мемфіса невдовзі після викрадення знайшла автомобіль, але замість зниклої жінки в салоні виявили підозрюваного – 38-річного Клеота Абстона. Його звинуватили у викраденні людей за особливо обтяжливих обставин та фальсифікації доказів.

Згідно зі свідченням під присягою, ДНК, вилучена з пари босоніжок, знайдених поблизу місця, де, як вважають органи, була викрадена Флетчер, допомогли слідчим ідентифікувати та заарештувати Абстона.



Підозрюваний Клеот Абстон / Фото AP

Також слідчі вилучили відеозаписи з камер спостереження, зняті у місцевому театрі за день до зникнення Флетчер. На тих кадрах – Абстон нібито взутий у ту саму пару сандалів Champion, яка була знайдена на місці злочину.

Записи мобільних телефонів також показують, що Абстон був на місці під час викрадення Елізи в п'ятницю вранці.

Крім того, згідно з показаннями свідка, Абстона бачили в будинку його брата після викрадення – він поводився дивно, чистив салон свого позашляховика та прав одяг у раковині.