Міністерство закордонних справ росії включило до чорного списку ще 25 осіб. Про це пишуть росЗМІ, інформує 24 канал.

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Хто потрапив до чорного списку росії

Санкції наклали на членів конгресу США, високопоставлених американських чиновників, представників ділової та експертної спільнот.

Також до чорного списку увійшли відомі актори Шон Пенн та Бен Стіллер.



Хто потрапив до чорного списку росії / мзс росії



До чорного списку потрапили навіть актори / фото мзс росії

Санкції проти росії: останні новини

Під час засідання уряду 2 вересня схвалили новий пакет санкцій проти росії. Вони стосуються 99 фізичних та 178 юридичних осіб. Пропозиції щодо санкцій надали органи влади за дорученням міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук. Зокрема, мовиться про підприємства військово-промислового комплексу і посадових осіб нацбанків росії та білорусі.

У росію не потрапить тисяча осіб

Міністерство країни-загарбниці внесли до санкційного списку практично повним складом членів Конгресу та Сенату США. Втім, росіяни не ввели обмеження проти деяких прізвищ сенаторів, які голосували проти 40-мільярдного пакета допомоги Україні.

Загалом в опублікованому мзс росії списку 963 американські громадяни, яким відтепер заборонений в'їзд на територію країни-агресорки та накладені персональні санкції.

Натомість російська влада вирішила запровадити санкції проти голови Пентагону Ллойда Остіна. Також у списку є засновник ПВК Blackwater Ерік Прінс, вже колишня прессекретарка Білого дому Джен Псакі, а також спікер Держдепу Нед Прайс.

Крім того, 21 травня росія опублікувала аналогічний список щодо Канади. Туди увійшов прем'єр країни Джастін Трюдо.

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