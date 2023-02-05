Информации о том, что стало причиной схождения с рельсов, пока нет. Однако известно, что жертв в результате катастрофы нет.

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Обстоятельства инцидента

Член Национального совета по безопасности на транспорте Майкл Грэм сообщил, что пожар охватил все 50 сошедших с рельсов вагонов. Интенсивность огня пока уменьшилась, но она остается активной, а два основных пути все еще заблокированы.

По предварительным данным, вагоны перевозили винилхлорид. Его используют для изготовления жесткой пластиковой смолы. Это вещество может вызвать рак печени.

Мэр города Трент Конавей сообщил, что мониторы качества воздуха не показали опасных показателей.

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Жителей эвакуировали

Власти решили эвакуировать население в этом районе в радиусе 1,6 километра от места аварии.

Последствия крушения / Фото AP

Жителям соседнего города Восточная Палестина посоветовали не выходить из дома, пока им не сообщат, что это безопасно. На вынужденном карантине оказались более 5 тысяч человек.

С точки зрения качества воздуха нет причин для беспокойства. Запах исходит от огня, но на качество воздуха это не влияет.

– заверил мэр города Трент Конавей.

Жителям города сообщили, что из-за утечки веществ изменился цвет питьевой воды. Работники железной дороги работают над тем, чтобы остановить утечку веществ и предотвратить его спуск вниз по течению.

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