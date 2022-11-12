Авиакатастрофа произошла в Далласе. Бригады экстренных служб прибыли на место происшествия, пока количество жертв неизвестно.

Подробности трагедии

Boeing B-17 Flying Fortress и Bell P-63 Kingcobra столкнулись во время памятного шоу ВВС США "Крылья над Далласом". Трагедия произошла около 13:20.

Видео, опубликованные местными жителями, показали, как два самолета столкнулись в воздухе. В этот момент обломки полетели в разные стороны и оба авиасредства начали падать. Видно, что один из них загорелся еще до того, как упал. На месте падения произошел громкий взрыв.

FAA и Национальный совет по безопасности на транспорте начали расследование.