Без света из-за непогоды остались более 37 тысяч человек. Отменили более 300 рейсов. Град повредил более ста автомобилей. Один из полицейских заявил, что его служебный автомобиль повредил град размером с бейсбольный мяч.

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Людей призывали без необходимости не выходить из дома и соблюдать все правила безопасности. Синоптики подчеркнули, что 28 апреля непогода будет продолжать свои весенние капризы.

На улицах городов стали появляться целые ледяные реки. Спасательные операции продолжаются.



Выпавший град в Техасе / Фото с Твиттера

В Нью-Йорке под землю пошла многоуровневая парковка

Недавно трагедия произошла в Нью-Йорке. Там на Манхэттене под землю ушла многоуровневая парковка. К сожалению, один человек погиб. Кроме того, есть пострадавшие. Их оперативно госпитализировали в местную больницу. Очевидцы трагедии рассказали, что им пришлось испытать настоящий ужас. Сначала раздался взрыв, а впоследствии многоуровневая парковка обрушилась, захватив с собой десятки машин. На место трагедии прибыли спасатели.