Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Newsmax.

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Что известно о мужчине, которого задержали возле Капитолия?

Внимание патрульных привлек подозрительный автомобиль на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне – на его крыше был прикреплен трехколесный велосипед. При осмотре полицейские заметили лук, стрелы и пустую кобуру для пистолета.

После короткого допроса водитель признался, что в салоне авто есть огнестрельное оружие, лук и стрелы.

По информации полиции Капитолия США, пока официальных обвинений мужчине не предъявлено, но расследование продолжается.

Напомним, в июне в США задержали мужчину, который пытался проникнуть в резиденцию Дональда Трампа, чтобы обсудить Евангелие и попросить руки его 18-летней внучки. Интересно, что это уже вторая такая попытка 23-летнего Энтони Рейеса из Техаса. Мужчине запретили контактировать с семьей Трампа и направили на психиатрическую экспертизу.