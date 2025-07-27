Всех удалось быстро эвакуировать. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на New York Post.

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Что известно о пожаре на самолете в США?

Инцидент произошел в пятницу, 26 июля. У лайнера авиакомпании American Express внезапно загорелась стойка шасси, что вызвало панику среди пассажиров. Пилоты немедленно остановили движение самолета, была начата аварийная эвакуация с помощью аварийных трапов.

Свидетели происшествия зафиксировали, как люди в панике покидают борт, тогда как задняя часть самолета затянута дымом. Всего в салоне находились 173 пассажира и 6 членов экипажа.

Люди эвакуируются из охваченного огнем самолета: смотрите видео

Обошлось без жертв. Пять человек получили легкие травмы, которые не нуждались в госпитализации. Еще одного пассажира доставили в больницу для дополнительного обследования.

Предварительные выводы указывают на вероятную техническую неисправность шасси – именно эта версия сейчас изучается, особенно на фоне усиленного внимания к безопасности самолетов серии Boeing 737 Max.

В результате происшествия аэропорт Денвера задержал 87 вылетов.