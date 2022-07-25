В Стамбуле сейчас упорно работают, чтобы украинское зерно попало в страны мира. Об этом сообщили в Министерстве нацобороны Турции 24 июля.

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Работают над тем, чтобы отправилось первое судно

Продолжается координация, чтобы первое судно с зерном как можно быстрее отплыло из украинских портов. Мы упорно работаем в созданном в Стамбуле Совместном координационном центре для безопасной доставки зерна, находящегося в украинских портах, в страны мира,

– говорится в сообщении.

Куда оккупанты вывозят зерно из Мелитополя

Местный телеграм-канал "Риа-Мелитополь" сообщил, куда россияне вывозят украинское зерно. оккупанты воруют его целыми КамАЗами.

Очередь грузовиков возле проходной элеватора регулярно наблюдают местные жители. По словам мелитопольцев, некоторые грузовики – без номерных знаков, у некоторых – российские номера – 82 региона,

– пишут в телеграме.

Ряд грузовиков с похищенным зерном направляется в сторону Крыма. Мелитопольцы не могут точно сказать, сколько их следует. Ведь грузовики едут колоннами и конца им не видно. Это длится уже несколько месяцев.

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