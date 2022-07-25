У Стамбулі зараз наполегливо працюють, щоб українське зерно потрапило до країн світу. Про це повідомили в Міністерстві нацоборони Туреччини 24 липня.

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Працюють над тим, щоб вирушило перше судно

Триває координація, щоб перше судно з зерном якнайшвидше відпливло з українських портів. Ми наполегливо працюємо у створеному в Стамбулі Спільному координаційному центрі для безпечної доставки зерна, яке очікує в українських портах, до країн світу,

– мовиться в повідомленні.

Куди окупанти вивозять зерно з Мелітополя

Місцевий телеграм-канал "Ріа-Мелітополь" повідомив, куди росіяни вивозять українське зерно. Окупанти крадуть його цілими КамАЗами.

Чергу вантажівок біля прохідної елеватора регулярно спостерігають місцеві жителі. За словами мелітопольців, деякі вантажівки – без номерних знаків, у деяких – російські номери – 82 регіони,

– пишуть у телеграмі.

Низки вантажівок із викраденим зерном прямують у бік Криму. Мелітопольці не можуть точно сказати, скільки їх прямує. Адже вантажівки їдуть колонами й кінця-краю їм не видно. Це триває вже кілька місяців.

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