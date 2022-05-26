Задержанный уже идентифицирован. Им оказался Абу аль-Хассана аль-Курайши. Такую информацию сообщили турецкие СМИ без ссылки на источники.

В результате четырех взрывов в Афганистане погибли по меньшей мере 12 человек

Эрдоган сообщит о задержании в ближайшие дни

По данным СМИ, президенту Турции Реджепу Эрдогану уже сообщили о задержании главаря боевиков и он в ближайшие дни официально об этом объявит.

Лидера ИГИЛ схватили после длительной слежки за домом в Стамбуле, в котором он находился. Во время рейда правоохранители не открывали огонь.

Предыдущий лидер террористов был ликвидирован в Сирии

Еще 3 февраля в Белом доме сообщили, что американские военные ликвидировали лидера Исламского государства Абу Ибрахима аль-Хашими аль-Курайши во время спецоперации в Сирии. Террорист был лидером организации с 2019 года.

Контртеррористическая операция на северо-западе Сирии произошла по указанию президента США Джо Байдена. Американские военные не пострадали. Также в Белом доме сообщили, что вместе с террористом погибли еще несколько человек.

Однако СМИ со ссылкой на сирийских спасателей сообщили, что при ликвидации Абу Ибрахима аль-Хашими аль-Курайши погибли 13 человек, 10 из которых – женщины и дети, однако Пентагон этой информации не подтвердил.

По информации Пентагона, американские спецназовцы вступили в перестрелку с одним из лейтенантов аль-Курайши и его супругой. Оба они погибли.

В США отказались от нанесения авиаудара, чтобы минимизировать количество жертв. По информации американских военных, аль-Курайши взорвался сам, это также убило еще несколько человек.

Во время операции американцы таки могли понести потери

Американцы – неофициально в комментарии журналистам – сообщили о потере одного из вертолетов. Мол, один из вертолетов, привлеченный в операции в Идлибе, сел из-за технических неполадок, после этого его уничтожили американские военные.

Однако, как утверждают из СМИ, американцев обстреляла смертница, которая затем взорвалась у вертолета.

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