Затриманого уже ідентифікували. Ним виявився Абу аль-Хассана аль-Курайші. Таку інформацію повідомили турецькі ЗМІ без посилання на джерела.

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Ердоган повідомить про затримання найближчими днями

За даними ЗМІ, президента Туреччини Реджепа Ердогана уже повідомили про затримання ватажка бойовиків і він найближчими днями офіційно про це оголосить.

Лідера ІДІЛ схопили після тривалого стеження за будинком у Стамбулі, в якому він перебував. Під час рейду правоохоронці не відкривали вогонь.

Попереднього лідера терористів ліквідували в Сирії

Ще 3 лютого у Білому домі повідомили, що американські військові ліквідували лідера "Ісламської держави" Абу Ібрахіма аль-Хашімі аль-Курайші під час спецоперації в Сирії. Терорист був лідером організації від 2019 року.

Контртерористична операція на північному заході Сирії відбулася за вказівкою президента США Джо Байдена. Американські військові не постраждали. Також у Білому домі повідомили, що разом з терористом загинули ще кілька осіб.

Однак ЗМІ з посиланням на сирійських рятувальників повідомили, що під час ліквідації Абу Ібрахіма аль-Хашімі аль-Курайші загинули 13 людей, 10 з яких – жінки та діти, однак Пентагон цієї інформації не підтвердив.

За інформацією Пентагону, американські спецпризначенці вступили в перестрілку з одним з лейтенантів аль-Курайші та його дружиною. Обоє вони загинули.

У США відмовилися від завдання авіаудару, щоб мінімізувати кількість жертв. За інформацією американських військових, аль-Курайші підірвався сам, це також вбило ще кількох людей.

Під час операції американці таки могли зазнати втрат

Американці – неофіційно в коментарі журналістам – повідомили про втрату одного з гелікоптерів. Мовляв, один з вертольотів, який був залучений в операції в Ідлібі, сів через технічні неполадки, після цього його знищили американські військові.

Однак, як стверджують з ЗМІ, американців обстріляла смертниця, яка потім підірвалася біля гелікоптера.

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