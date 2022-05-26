Три бомби вибухнули у мікроавтобусах у різних районах міста Мазарі-Шаріф, ще одна – у мечеті Кабула. Відповідальність за вибухи у транспортних засобах через кілька годин після інцидентів взяло на себе міжнародне терористичне угруповання "Ісламська держава".

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Вибухи в Афганістані

За даними представників охорони здоров'я та поліції афганської провінції Балах, щонайменше 10 людей загинули унаслідок вибухів трьох бомб, закладених у мікроавтобуси у Мазарі-Шаріфі.

Поранених унаслідок вибухів госпіталізували / Фото MSN

Бомби були закладені у три мікроавтобуси у різних районах міста. Окрім загиблих, ще 15 людей отримали поранення,

– заявив речник місцевого департаменту поліції Асіф Вазірі.

Керівник департаменту охорони здоров'я провінції Балх Наджібулла Тавана підтвердив інформацію та уточнив, що серед 10 загиблих було троє жінок.

Рідні та близькі постраждалих зібрались біля шпиталю у Мазарі-Шаріфі / Фото AFP

До слова, згодом, надвечір 25 травня, пролунав ще один вибух – цього разу в одній з мечетей Кабула. Унаслідок детонації бомби загинули щонайменше 2 людини, ще 10, за даними міністерства внутрішніх справ країни, – отримали поранення.

За словами очевидців, до мечеті Кабула після інциденту приїхало одразу декілька машин швидкої допомоги, які транспортували жертв, поранених унаслідок вибуху. У столичній лікарні швидкої допомоги згодом уточнили, що загалом унаслідок теракту загинули 5 людей, а поранення отримали 22 особи.

Додамо, що наразі невідомо, чи були вибухи 25 травня в Афганістані спрямовані на якусь конкретну громаду та яким був умисел організаторів терактів. Зауважимо, що низка попередніх подібних інцидентів в країні траплялась під час Рамадану – священного періоду правовірних мусульман, що тривав з 1 квітня до 1 травня 2022 року.

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