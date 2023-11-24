На Юге Украины объявлена тревога. СМИ сообщают, что в пригороде Запорожья раздался взрыв. Будьте в укрытиях и следите за официальными сообщениями!

Смотрите также Россияне могли обстрелять Чернобаевку из-за анонса похорон военного

Что известно

О том, что ракета летит по направлению к Кривому Рогу, стало известно в 15:25. А через две минуты, в 15:27 сообщили и о ракете в направлении Запорожья.



Карта тревог в Украине 24 ноября 2023 года по состоянию на 15:40 / Alerts.in.ua

24 ноября воздушную тревогу в Запорожье и Кривом Роге объявляли несколько раз. В 13:07 Воздушные силы написали об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении и угрозе применения авиационного вооружения. В 14:58 проинформировали, что активность вражеской тактической авиации на юге и востоке остается, равно как и угроза применения россиянами авиации.

В последний раз тревога звучала в этих регионах в 15 часов и актуальна до сих пор. Берегите себя и будьте в безопасном месте, а 24 Канал будет сообщать о новостях.