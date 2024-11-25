Там вечером 25 ноября прогремел взрыв. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Общественное Сумы.

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Взрыв в Сумах

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграмме.

В Сумской области объявили воздушную тревогу в 19:35. Заметим, что через 5 минут в Воздушных силах сообщили о движении ударных беспилотников через регион. "Движение ударных БпЛА через Сумскую область! Курсом на Черниговщину", – говорится в сообщении.

Через минуту после этого ВС проинформировали об угрозе применения баллистического вооружения с севера.

Уже о 19:55 журналисты сообщили, что в Сумах громко. Там отметили, что в городе был слышен звук взрыва.

По состоянию на 20:05 тревога в регионе продолжается.

О 20:12 в Воздушных силах сообщили о ракете, что летит через Сумскую область и попросили быть в укрытиях. Тогда же журналисты сообщили, что в городе снова слышали звуки взрывов.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.