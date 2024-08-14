Незадолго до этого Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности. 24 Канал призывает находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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В Сумах слышали взрыв

В 20.23 на территории Сумской области раздался сигнал воздушной тревоги. Уже через несколько минут в воздушных силах сообщили о ракетной опасности для Сумской и Черниговской областей.

Внимание! Скоростная цель на сумскую область,

– написали там.

В 20:35 появились первые сообщения о том, что там было громко. "В Сумах был слышен взрыв, вероятно, за пределами города", – сообщили корреспонденты Общественного. Позже Воздушные силы обнародовали информацию о еще одной скоростной цели.