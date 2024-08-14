Незадовго до цього Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку. 24 Канал закликає перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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У Сумах чули вибух

О 20:23 на території Сумської області пролунав сигнал повітряної тривоги. Вже через кілька хвилин у Повітряних силах повідомили про ракетну небезпеку для Сумської та Чернігівської областей.

Увага! Швидкісна ціль на Сумщину,

– написали там.

О 20:35 з'явилися перші повідомлення про, те що там було гучно. "У Сумах було чути вибух, ймовірно, за межами міста", – повідомили кореспонденти Суспільного. Пізніше Повітряні сили оприлюднили інформацію про ще одну швидкісну ціль.

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Нагадаємо, напередодні зранку у Сумах чули вибух, тривога в області тривала десять годин. Деякі місцеві пабліки повідомили, що після цього в частини абонентів зникло світло. Ворог завдав ракетно-авіаційного удару по об'єктах інфраструктури міста, є поранений та пошкодження.