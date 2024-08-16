Об этом сообщили в Суспильном. Добавим, что в регионе объявлена воздушная тревога.
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Взрыв в Сумах
Вечером в 21:53 в Сумской области раздавались сирены, извещавшие о воздушной тревоге. Буквально через час в городе слышали взрыв. Собственно, о звуке взрыва сообщили в Суспильном около 23:00.
В Сумах слышен взрыв,
– написали в 22:51.
Сейчас больше деталей о взрыве в Сумах неизвестно.
Отметим, что в Воздушных силах еще около 22:00 предупреждали об угрозе применения ударных БпЛА в регионе.