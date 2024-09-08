Около 12:50 журналисты сообщили, что в городе слышен звук взрыва. Заметим, что ночью оккупанты нанесли по Сумах авиационный удар.

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Что известно о взрыве в Сумах

Что именно стало причиной взрыва, пока неизвестно. Отбой тревоги в области объявили в 12:40.

Добавим, что около 04:00, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, россияне нанесли авиаудары по дачному массиву в Сумах.

В результате атаки оккупантов в собственном доме погибли супруги, которым было 79 и 77 лет. Еще 4 человека пострадали, среди которых 2-летняя девочка и 8-летний мальчик,

– сообщили прокуратура.

Также в результате обстрела разрушен 1 дом. По меньшей мере 20 частных жилых домов и 4 транспортных средства повреждены.

Кстати, оперативные детали вражеской атаки читайте в нашем телеграмме.