О взрыве, который слышали в городе, сообщили корреспонденты Суспильного. 24 Канал призывает находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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В Сумах слышали взрывы

В 12:57 на территории Сумской области прозвучала воздушная тревога. Через несколько минут Воздушные силы сообщили об активности вражеских разведывательных БПЛА в Сумской и Николаевской областях. Тогда же на территории Сум услышали взрыв.

В Сумах был слышен звук взрыва, сообщают наши корреспонденты,

– написали журналисты Суспильного.