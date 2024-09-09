Про вибух, який чули у місті, повідомили кореспонденти Суспільного. 24 Канал закликає перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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У Сумах чули вибухи

О 12:57 на території Сумської області пролунала повітряна тривога. Через кілька хвилин Повітряні сили повідомили про активність ворожих розвідувальних БпЛА на Сумщині та Миколаївщині. Тоді ж на території Сум почули вибух.

У Сумах було чутно звук вибуху, повідомляють наші кореспонденти,

– написали журналісти Суспільного.