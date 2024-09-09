Російські війська вдарили по Полтаві двома балістичними ракетами зранку 3 вересня. Трагічну звістку повідомили у Світловодській міській територіальній громаді, звідки захисник був родом.

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Внаслідок ворожого удару загинув Денис Терновський

36-річний Денис Терновський з початку повномасштабного вторгнення займався волонтерською діяльністю, возив продукти харчування до Бучі та допомагав розбирати завали.

З самого початку війни Денис не міг стояти осторонь, не зважаючи на "білий квиток" з діагнозом – порок серця, він постійно намагався стати на захист рідної землі. Хоча у військкоматі захиснику 4 рази відмовляли, мобілізувався Денис до лав ЗСУ 13 червня 2024 року,

– йдеться у публікації.

Спочатку чоловік проходив військову підготовку у Чернігівській області, а згодом був направлений на Сумський напрямок. Денис Терновський служив на посаді зв'язківця. Згодом військового направили на навчання до Полтави, після чого він мав їхати у Донецьку область стримувати ворожу навалу.

Однак його життя обірвав трагічний ранок 3 вересня. Захисник був госпіталізований до лікарні, переніс 4 операції, але 5-та операція стала останньою для Дениса, 5 вересня 2024 року його серце зупинилося.

У Героя залишилися дружина, одинадцятирічна донька та двоє сестер.

Редакція 24 Канала висловлює щирі співчуття рідним та близьким Дениса Терновського. Світла пам'ять!

Нагадаємо, 5 вересня ДСНС повідомили, що рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи на місці ракетного удару по навчальному закладу в Полтаві. Внаслідок атаки Росії загинули 55 людей, 328 – постраждали.