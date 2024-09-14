Воздушную тревогу в Сумской области объявили около 14:40. Что уже известно о взрывах, передает 24 Канал.

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Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Взрывы в Сумах 14 сентября

Взрывы в Сумах прогремели около 16:28. Об этом сообщили журналисты "Суспильного". Заметим, что тревога в области продолжается уже почти два часа.

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Воздушная тревога: смотрите на карте

Заметим, что в 16:33 Воздушные силы заявили об активности вражеской тактической авиации на Восточном направлении. Отметили, что есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Кстати, в 15:21 украинские защитники также предупреждали о скоростной цели из Курской области на Сумщине в направлении Черниговщины.