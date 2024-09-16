Об этом сообщило Суспильное. Вскоре журналисты написали о повторных взрывах.

Обратите внимание Россияне атаковали Конотоп "Шахедом", есть раненый

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Что известно о взрывах в Сумах сегодня

Взрывы в Сумах прогремели около 23:24. Заметим, что тревогу в области объявили еще в 21:15.

Воздушные силы предупреждали о "Шахедах". Кроме того, позже сообщили об активности российской тактической авиации на Востоке. Подчеркнули, что есть угроза применения врагом авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Скоростная цель на Сумщине!

– сообщили Воздушные силы о 23:25.

Заметим, что впоследствии прозвучали повторные взрывы. Журналисты сообщали о них около 23:33. Позже снова написали о мощных взрывах, в частности, в 23:50, 23:55 и 23:59.

Важно! Председатель Сумской ГВА Алексей Дрозденко отметил, что в случае перебоев в работе линии экстренного вызова 101, со спасателями можно связаться, используя резервный номер. В частности, город Сумы – 093 315 69 99.