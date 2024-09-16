Про це повідомило Суспільне. Згодом журналісти написали про повторні вибухи.

Дивіться також У Сумах внаслідок удару загинуло літнє подружжя, серед потерпілих – маленькі діти

Вибухи в Сумах пролунали близько 23:24. Зауважимо, що тривогу в області оголосили ще о 21:15.

Повітряні сили попереджали про "Шахеди". Окрім того, згодом повідомили про активність російської тактичної авіації на Сході. Наголосили, що є загроза застосування ворогом авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Швидкісна ціль на Сумщині!

– повідомили Повітряні сили о 23:25.

Зауважимо, що згодом пролунали повторні вибухи. Журналісти повідомляли про них близько 23:33.