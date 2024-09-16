Протягом дня окупанти здійснили 48 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області, зафіксовано 73 вибухи. В Сумській ОВА розповіли про наслідки вибухів у Конотопі.

Дивіться також Люди слабкі: Буданов заявив про новий етап технічного прогресу у війні

Що відомо про удар по Конотопу "Шахедом" увечері 16 вересня

Росіяни не припиняють терор проти мирного населення Сумщини. Сьогодні, ввечері 16 вересня, ворог здійснив авіаційний удар по місту Конотоп, застосувавши БпЛА типу "Шахед". На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються,

– написали в ОВА.

Там закликали берегти себе та рідних, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

О 22:33 Повітряні сили попередили про рух "Шахедів" на Сумщині. Безпілотники летіли в бік Чернігівщини. А загалом перші БпЛА в Сумській області з'явилися після восьмої вечора.

Моніторингові спільноти повідомили, що в районі Конотопа було декілька безпілотників. Телеграм-канал "Николаевский Ванек" о 23:20 поінформував, що на Сумщині близько 8 "Шахедів".

Де зараз тривога

Тривога в Україні наразі на Півночі та Півдні, але охоплює дедалі більше областей. На Півдні є ще й активність ворожої тактичної авіації і, відповідно, загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Згідно з даними моніторингових каналів, дрони-камікадзе летять на Київщину, Полтавщину, Чернігівщину. Також зберігається загроза для Сумщини.