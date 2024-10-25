Вечером 25 октября Россия запустила по Украине ударные дроны-камикадзе. Взрывы прогремели в нескольких регионах, в частности, в Сумах.

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Россия атаковала ракетами

О взрывах проинформировали корреспонденты Общественного. Мониторинговые каналы пишут, что враг атаковал Сумы баллистическими ракетами. В частности, было выпущено 2 ракеты "Искандер-М". Угроза баллистики продолжается до отбоя.

Перед этим Воздушные силы сообщали об угрозе использования баллистического вооружения.

Пока нет никаких деталей относительно взрывов в Сумах. Местные власти никак не комментировала этого, поэтому нужно дождаться официальной информации. Россия постоянно наносит удары по украинским городам. Часто целями становятся именно гражданские объекты.

Кроме этого, во время воздушной тревоги нужно находиться в укрытиях или хотя бы пользоваться правилом двух стен. помните. обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не стоит пренебрегать собственной безопасностью.