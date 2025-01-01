Днем 1 января 2025 года в Сумах прогремели взрывы. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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В Сумах громко

Воздушные силы сообщали об угрозе применения ракетного вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога. Впоследствии сообщили о ракете над Сумами.

После этого появились сообщения о взрыве. Также почти сразу сообщили о других ракетах направлением на город.

Пока неизвестно никаких деталей относительно этого. местные власти пока не комментировала взрывов.

Помните, во время воздушной тревоги нужно спуститься в укрытие или хотя бы воспользоваться правилом двух стен. Обычная осторожность может сохранить жизнь., поэтому не стоит пренебрегать собственной безопасностью.

Россия постоянно атакует украинские города. Часто ее целями становятся объекты гражданской или энергетической инфраструктуры.