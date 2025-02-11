Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Взрыв в Сумах

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграмме.

Вечером во вторник, 11 февраля, в Сумах было громко. Отметим, что воздушную тревогу в регионе объявили в 19:07.

Буквально через минуту в Сумах прогремел взрыв.

В Сумах был слышен взрыв,

– сообщили журналисты.

Сейчас деталей относительно взрыва нет. По состоянию на 19:16 тревога в области продолжается.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.