Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
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Взрыв в Сумах
Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграмме.
Вечером во вторник, 11 февраля, в Сумах было громко. Отметим, что воздушную тревогу в регионе объявили в 19:07.
Буквально через минуту в Сумах прогремел взрыв.
В Сумах был слышен взрыв,
– сообщили журналисты.
Сейчас деталей относительно взрыва нет. По состоянию на 19:16 тревога в области продолжается.
24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.