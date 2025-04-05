Около половины десятого вечера в Сумской области была объявлена ​​воздушная тревога из-за угрозы "Шахедов", передает 24 Канал.

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Взрывы в Сумах

Около 23:51 в Сумах слышали взрыв. Воздушные силы уточнили, что в районе города находятся вражеские БПЛА. Военные призвали местных жителей оставаться в укрытиях.

Напомним, что ранее взрывы прогремели в Николаеве. В результате атаки "Шахедов" на город возник пожар в двух жилых домах. Также известно о двух раненых людях. 49-летняя женщина госпитализирована, 72-летней женщине помощь предоставлена ​​амбулаторно.

"Возникли три пожара, которые уже ликвидированы. Повреждены семь частных домов и автомобиль", – уточнил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.