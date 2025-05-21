Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Что известно о взрыве в Сумах

Воздушная тревога на Сумщине была объявлена в 21:08. Уже в 22:03 появилась информация, что в Сумах прогремел взрыв.

В Сумах был слышен звук взрыва,

– говорится в сообщении.

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Заметим, что пока не поступало официальных комментариев о причинах и последствиях взрыва в Сумах. К слову, в 21:12 в Воздушных силах сообщали о пусках КАБов в Сумскую и Донецкую области.

Напомним, что ранее днем 21 мая в Сумах уже раздавались взрывы. Тогда в Воздушных силах предупреждали о пусках КАБов и ракеты.