Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Дивіться також У Харкові біля будинку впав дрон: чи є постраждалі

Що відомо про вибух у Сумах

Повітряну тривогу на Сумщині було оголошено о 21:08. Вже о 22:03 з'явилася інформація, що у Сумах пролунав вибух.

У Сумах було чутно звук вибуху,

– йдеться у повідомленні.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Зауважимо, що наразі не надходило офіційних коментарів щодо причин та наслідків вибуху у Сумах. До слова, об 21:12 в Повітряних силах повідомляли про пуски КАБів на Сумщину та Донеччину.

Нагадаємо, що раніше вдень 21 травня в Сумах вже лунали вибухи. Тоді у Повітряних силах попереджали про пуски КАБів і ракети.