Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне. Повітряну тривогу в області оголосили о 14:53.

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Що відомо про атаку

Захисники неба попереджали про рух російських керованих авіаційних бомб на Сумську та Харківську області о 15:26.

Окрім того, о 15:42 через Сумщину летіла ракета в напрямку Лебедина. Ще одна повітряна ціль о 15:48 рухалася через область курсом на Недригайлів і Ромни.

Ще одна ракета на Сумщині! Курс – Терни,

– повідомили о 15:54 в Повітряних силах.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.