В 20:57 в Сумской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских беспилотников, передает 24 Канал.

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Взрывы в Сумах

Около 00:37 Воздушные силы сообщили о "Шахедах" на севере, центре и юге Сумщины. Военные предупредили, что те двигаются курсом на юг.

Около 00:42 в Сумах раздался взрыв.

Напомним, что в ночь на 15 июня враг совершил массированную комбинированную атаку на Полтавщину. Противник попал по объектам энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры. В результате взрывов и падения обломков возникли пожары, также повреждения жилых домов и транспортных средств.

Как пишут СМИ, Россия активизировала удары по Украине и запускает дроны на больших высотах, что усложняет их ущерб. За последние четыре недели произошло семь самых больших дроновых атак. Москва может производить около 2700 дронов "Шахед" в месяц, и это позволяет россиянам запускать более 300 или 400 дронов за ночь.