Вечером россияне атаковали несколько городов Украины. Они запустили "Шахеды" и ракеты.

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Что известно о взрывах в Сумах вечером 19 июня

О том, что в Сумах громко, сообщили корреспонденты Суспильного. Через минуту в области объявили тревогу.

По данным "Кордон.Медиа", в городе работает ПВО по "Шахеду". Также в этом СМИ написали о трех взрывах в Сумах.

Суспильное привело данные только о двух взрывах.

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В 23:02 Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления. В 23:08 – о том, что на город идет дрон. Через минуту стало известно о скоростной цели на Сумы. Мониторы писали, что это ракета.

Таким образом, россияне атаковали Сумы различными типами оружия. Отбой по баллистике дали в 23:24.

Мониторинговые каналы сообщали, что на город могут лететь 4 "Шахеда". Довольно быстро стало ясно, что их больше и они направляются не только на областной город, но на Сумщину. В Воздушных силах подтвердили эту информацию.

Где сейчас тревога в Украине

В целом тревога распространяется по Украине и охватила уже ряд областей. Будьте в укрытии, если в вашем регионе прозвучали сирены!