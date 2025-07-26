Около часа дня в Сумской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных беспилотников. Впоследствии к ней добавилась и опасность применения авиационных средств поражения, сообщает 24 Канал.

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Что известно о взрывах в Сумах?

Так, в 14.26 Воздушные силы сообщали о движении вражеского БПЛА в направлении Сум.

В 15:15 стало известно и о пусках КАБов Сумской области.

Около 16:06 в Сумах раздался взрыв. Мониторы ранее отмечали, что над городом находился российский дрон.

В 16:14 военные рассказали о вражеском разведывательном БПЛА на севере Сумщины. Привлечены средства для его уничтожения.

Напомним, что в результате ночной атаки часть жителей Сум и Сумского района временно осталась без электроснабжения. Также один из дронов попал в центр города – на площадь Независимости. Повреждено здание Сумской облгосадминистрации.