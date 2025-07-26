Близько о першій годині дня на Сумщині оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників. Згодом до неї додалася і небезпека застосування авіаційних засобів ураження, передає 24 Канал.

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Що відомо про вибухи у Сумах?

Так, о 14:26 Повітряні сили повідомляли про рух ворожого БпЛА у напрямку Сум.

О 15:15 стало відомо й про пуски КАБів на Сумщині.

Близько 16:06 у Сумах пролунав вибух. Монітори раніше зазначали, що над містом перебував російський дрон.

О 16:14 військові розповіли про ворожий розвідувальний БпЛА на півночі Сумщини. Залучено засоби для його збиття.

Нагадаємо, що внаслідок нічної атаки частина мешканців Сум та Сумського району тимчасово залишилася без електропостачання. Також один із дронів влучив у центр міста – на площу Незалежності. Пошкоджена будівля Сумської обласної державної адміністрації.