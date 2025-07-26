Про це повідомило Міноборони ворога, передає 24 Канал.

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Що сказали в Росії про обстріл?

У ніч проти 26 липня Росія продовжила терор мирного населення України. Так, наслідки атаки ліквідовують у кількох областях. Відомо про жертв, постраждалих та руйнування.

Водночас Міноборони окупантів зробило цинічну заяву щодо атаки. За їхніми словами, вони нібито вразили "підприємства військово-промислового комплексу України, де виготовляють комплектуючі для ракетного озброєння, а також боєприпаси та вибухові речовини"

Мета удару досягнуто. Усі призначені об'єкти вражені,

– цинічно заявили загарбники.

Ворог зазначив, що бив високоточним озброєнням великої дальності та ударними безпілотниками. Проте, варто зауважити, що вдарили росіяни саме по цивільних об'єктах, де вбили мирних жителів.

Зокрема, у Дніпрі загинуло троє людей внаслідок атаки. Також відомо про шістьох поранених та руйнування. В області, у Кам'янському, вщент знищено ТЦ "Епіцентр".

Крім того, від обстрілу ще з ночі потерпають Суми та область. Там ворожі дрони, КАБи та ракети вразили критичну інфраструктуру. Частина міста та області наразі без світла. Є поранені, пошкоджено багатоповерхівки.