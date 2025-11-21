В Сумах прогремели взрывы
- В Сумах прогремели взрывы во время дроновой атаки.
- Россияне атаковали город с помощью ударного БпЛА.
Россия продолжает обстреливать Украину, в том числе с помощью ударных беспилотников. Во время дроновой атаки Сумы потрясли взрывы.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного. Отметим, что на момент взрыва в некоторых районах региона была объявлена воздушная тревога.
Что известно о взрывах в Сумах?
Воздушную тревогу в Сумском районе объявили ориентировочно в 20:51. Впоследствии опасность охватила Роменский и Ахтырский районы. Около 21:06 появилась информация о том, что в областном центре было громко.
Звук взрыва был слышен в Сумах,
– говорится в сообщении.
Вскоре после этого в Воздушных силах уточнили о вражеском беспилотнике, который зафиксировали в районе города. На момент публикации ни городской голова, ни областная военная администрация взрывы не комментировали.
Какие города атаковали раньше?
- Напомним, прошлой ночью противник нанес удар по Одессе. В результате попаданий дронов пылали жилые дома, станция технического обслуживания с автомобилями и админздание. Также повреждены частные дома.
- Всего в ночь на 21 ноября враг запустил по Украине 115 беспилотников, среди которых около 70 – "Шахеды". Зафиксировано попадание 19 ударных дронов на 12 объектах, а также падение обломков сбитых целей на четырех.
- Еще раньше вражеские дроны ударили по Краматорску Донецкой области. Противник запустил 3 беспилотника "Герань-2" по строительной базе, не работающей, в одном из микрорайонов города, пострадавших нет.