У Сумах прогриміли вибухи
- У Сумах пролунали вибухи під час дронової атаки.
- Росіяни атакували місто за допомогою ударного БпЛА.
Росія продовжує обстрілювати Україну, зокрема за допомогою ударних безпілотників. Під час дронової атаки Суми сколихнули вибухи.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного. Зазначимо, що на момент вибуху у деяких районах регіону була оголошена повітряна тривога.
Що відомо про вибухи у Сумах?
Повітряну тривогу у Сумському районі оголосили орієнтовно о 20:51. Згодом небезпека охопила Роменський та Охтирський райони. Близько 21:06 з'явилася інформація про те, що в обласному центрі було гучно.
Звук вибуху було чути у Сумах,
– ідеться у повідомленні.
Незадовго після цього у Повітряних силах уточнили про ворожий безпілотник, який зафіксували у районі міста. На момент публікації ані міський голова, ані обласна військова адміністрація вибухи не коментували.
Які міста атакували раніше?
Нагадаємо, минулої ночі противник завдав удару по Одесі. Унаслідок влучань дронів палали житлові будинки, станція технічного обслуговування з автівками та адмінбудівля. Також пошкоджено приватні будинки.
Загалом у ніч на 21 листопада ворог запустив по Україні 115 безпілотників, серед яких близько 70 – "Шахеди". Зафіксовано влучання 19 ударних дронів на 12 об'єктах, а також падіння уламків збитих цілей на чотирьох.
Ще раніше ворожі дрони вдарили по Краматорську Донецької області. Противник запустив 3 безпілотники "Герань-2" по будівельній базі, що не працює, в одному з мікрорайонів міста, постраждалих немає.