Где-то незадолго до 18:00 военные известили активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Впоследствии стало известно о пусках управляемых авиабомб в Сумской области.

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Взрывы в Сумах

В 18:22 Воздушные силы сообщили о КАБе, запущенном в направлении Сум. Через минуту в городе раздались взрывы. Вскоре они повторились.

Напомним, что ранее днем ​​враг нанес авиаудар по Свеской общине Шосткинского района. Были зафиксированы по меньшей мере три взрыва.

В результате атаки повреждения получил многоквартирный дом. Предварительно есть погибшие и раненые люди. Последствия вражеской атаки уточняются.