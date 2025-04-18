Об этом проинформировало Суспільне. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.
Хронология ночной атаки Россия запустила "Шахеды": для каких областей угроза
Взрывы в Сумах ночью 18 апреля: что известно
Воздушную тревогу в Сумской области объявили в 02:31. Воздушные силы в течение ночи сообщали о нескольких волнах ударных БПЛА врага, которые залетали на территорию региона.
А также об активности тактической авиации врага на северо-восточном направлении, соответственно – была угроза применения авиационных средств нападения.
В 04:55 из сообщений местных СМИ стало известно, что в Сумах слышали взрывы – это произошло по меньшей мере трижды.
По состоянию на момент публикации не было информации об источнике происхождения этих взрывов и вероятных последствиях.
Этой же ночью активное движение "Шахедов" было зафиксировано в Киевской области. Там также раздавались взрывы, ПВО работала по российским угрозам.