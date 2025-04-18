Про це проінформувало Суспільне. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Хронологія нічної атаки Росія запустила "Шахеди": для яких областей загроза

Вибухи в Сумах уночі 18 квітня: що відомо

Повітряну тривогу в Сумській області оголосили в 02:31. Повітряні сили упродовж ночі повідомляли про кілька хвиль ударних БпЛА ворога, які залітали на територію регіону.

А також про активність тактичної авіації ворога на північно-східному напрямку, відповідно – була загроза застосування авіаційних засобів нападу.

О 04:55 з повідомлень місцевих ЗМІ стало відомо, що в Сумах чули вибухи – це сталося щонайменше тричі.

Станом на момент публікації не було інформації про джерело походження цих вибухів та ймовірні наслідки.

Цієї ж ночі активний рух "Шахедів" було зафіксовано у Київській області. Там також лунали вибухи, ППО працювала по російських загрозах.

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